Viabilità e trasporti | 19 novembre 2025, 16:44

Viabilità: chiude per lavori la galleria Cesana dal 24 al 28 novembre in orario notturno

Dalle 20 alle 6 del mattino le auto saranno deviate sulla ex statale 24, mentre i mezzi pesanti sulla A32 e il Frejus

Anas ha programmato la manutenzione degli impianti in galleria ‘Cesana’, nell’ambito dell’omonimo territorio comunale lungo la strada statale 24 “del Monginevro”. Le attività, che interessano in particolare l’impianto di ventilazione, sono state pianificate in orario notturno al fine di contenere i disagi per la circolazione in transito. 

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, la galleria sarà chiusa al traffico nella fascia oraria notturna 20:00 - 6:00 da lunedì 24 fino a venerdì 28 novembre

Durante la chiusura i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati sulla vicina ex statale 24. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

