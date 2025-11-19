Viale Thovez, servono nuovi attraversamenti pedonali vicino alla fermata “Lanza

Maggiore sicurezza pedonale su viale Thovez, nei pressi della fermata del bus denominata “Lanza”, servita dalle linee 33, 52, 53 e 70. E' la richiesta, tramite interpellanza, del consigliere di Torino Bellissima, Matteo Tabasso.

"La maggior parte degli utenti - precisa Tabasso nel documento -, proviene dal lato opposto del viale, dove si trovano condomini e case plurifamiliari". Il problema principale riguarda la distanza tra la fermata e l’attraversamento pedonale più vicino, situato a circa 100 metri, costringendo molti pedoni a rischiare l’attraversamento senza strisce.

Sul caso è intervenuta la consigliera di Forza Italia, Veronica Pratis, sottolineando che “andrebbe rivisto tutto il tratto perché non ci sono nemmeno più le strisce pedonali”, confermando l’urgenza di interventi mirati.

“Dove ci sono mozioni dettate dal buon senso cerchiamo sempre di intervenire subito per limitare la velocità delle auto ed evitare incidenti - così il coordinatore alla Viabilità del centro civico, Alberto Loi Carta -. Su viale Thovez stiamo ragionando per ampi tratti perché ci sono molti punti che necessitano di interventi di messa in sicurezza”.