Lavori sulle provinciali di Torino: tutte le chiusure e deviazoni dei prossimi giorni

Settimana di lavori su strade e infrastrutture in diversi Comuni della provincia di Torino. La Città metropolitana ha annunciato una serie di interventi che comporteranno chiusure temporanee e deviazioni del traffico, per garantire la sicurezza e l’efficienza della rete viaria.

A Porte, la Variante alla Strada Provinciale 23 del Sestriere sarà chiusa al traffico tra il km 0 e il km 3+830, da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, dalle 7 alle 19, per consentire la manutenzione degli impianti tecnologici nelle gallerie Craviale e Turina. Durante le ore notturne, la viabilità sarà regolare, mentre nelle ore diurne saranno attive deviazioni segnalate nel centro abitato.

A Castellamonte, lavori di ripavimentazione interesseranno la diramazione 1 della SP 58 “del Pedaggio”, che sarà chiusa nei giorni lavorativi da giovedì 20 a lunedì 24 novembre, dalle 8 alle 18, nel tratto compreso tra il km 3+225 e il km 4+030.



A San Mauro Torinese, per interventi di manutenzione su un sottopasso, la SP 590 della Val Cerrina sarà interdetta al traffico giovedì 20 novembre dalle 8 alle 17, nel tratto tra il km 3+400 e il km 4+300. La riapertura è prevista al termine dei lavori, senza proroghe.

Infine a Roletto, è stata prorogata fino a giovedì 27 novembre la chiusura della SP 195 tra il km 5+200 e il km 5+550, per il completamento di un nuovo accesso commerciale e la sistemazione dell’intersezione con la viabilità comunale. Anche in questo caso si tratta di un tratto fuori dal centro abitato.

Tutti i percorsi alternativi saranno indicati con apposita segnaletica stradale.