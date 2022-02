Il trasformatore è una particolare macchina elettrica statica che viene alimentata grazie a corrente alternata. Questo processo è basato sul fenomeno dell'induzione elettromagnetica. La finalità di questa macchina è quella di trasformare, tra il circuito primario e il circuito secondario, i fattori tensione e corrente della potenza elettrica.

Il trasformatore quindi, trasferisce energia elettrica da un circuito elettrico a un altro che ha una tensione diversa, accoppiandoli induttivamente, senza che siano a contatto tramite gli avvolgimenti. Questo processo è reversibile, ciò vuol dire che per invertire gli effetti della macchina, basterà invertire il senso di percorrenza del ciclo.

Cos'è un trasformatore toroidale?

I trasformatori toroidali sono dei trasformatori che hanno una struttura particolare. In questo caso, il nucleo è a forma di anello, su cui sono avvolte le spire dell’avvolgimento.

I trasformatori toroidali vengono utilizzati prevalentemente all'interno dei sistemi di illuminazione e negli apparecchi audio. Le differenze principali sono le dimensioni, la potenza e i valori massimi di tensione e di corrente.

Questi componenti vengono installati la maggior parte delle volte all'ingresso di alimentatori di rete, quindi la maggior parte dei modelli sono progettati per essere utilizzati con la tensione di rete 230V AC.

Il loro peso è molto variabile, può partire da circa 200 grammi, fino ad arrivare a diverse centinaia di chili. Il loro peso è importante poiché si tratta di componenti spesso dal peso elevato per questo motivo, durante la progettazione, è necessario prendere in considerazione la spinta che questi eserciteranno sul circuito stampato.