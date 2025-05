Venaria, chiude Decathlon, la conferma arriva anche dall'azienda: "Cercheremo di trasferire i 15 collaboratori in altre sedi"

"Dare maggiore impulso alla nostra attività globale". Con queste parole la multinazionale francese di Decathlon conferma gli scenari che nei giorni scorsi erano stati portati all'attenzione dai sindacati. Nel prossimo autunno andrà a chiudere il punto vendita di Venaria.



"Volge al termine l’esperienza di Decathlon a Venaria Reale - si legge in una nota ufficiale -. Il punto vendita ha saputo fidelizzare sportivi ed appassionati. Il negozio di Venaria terminerà la sua attività al pubblico a fine ottobre 2025, con l’obiettivo di dare maggiore impulso alla nostra attività globale. Il punto vendita è animato da un’equipe di 15 collaboratori e collaboratrici. La priorità attuale dell’Azienda è permettere a ciascun decathloniano\a di dare continuità al proprio progetto professionale a Torino città o in qualunque altra sede aziendale".



Dunque, per le persone che attualmente lavorano alle porte di Torino, la prospettiva potrebbe essere quella di un trasferimento in altre sedi del Gruppo, che di recente ha aperto in corso Vittorio Emanuele, di fronte a Porta Nuova e in corso Unione Sovietica, di fronte a Porta Nuova. "È stato avviato un dialogo per conoscere le loro aspettative e l’apertura al trasferimento. Permangono valide, e continueranno a dare frutto, tutte le iniziative e partnership con enti locali promosse sul territorio per diffondere lo sport".