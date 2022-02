Follia a Barriera di Milano, spara alla ex moglie e poi va dai carabinieri: "Ho fatto una cavolata"

Un uomo di 46 anni, Ivan Sica, si è costituito ai carabinieri di Settimo dopo avere sparato in viso all’ex moglie, utilizzando una pistola calibro 6. È accaduto questa mattina in via Baltea, nella periferia nord della città. "Ho fatto una cavolata", avrebbe detto ai militari.



La donna, 45 anni, è stata trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco e, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Prima di sparare il 46enne ha lasciato una serie di bigliettini dove farebbe riferimento a una relazione intrapresa dalla ex, quindi ha cercato di uccidersi, per poi desistere pensando ai due figli.

La pistola è stata trovata all’interno della sua auto e posta sotto sequestro. Sull’episodio indaga la polizia.