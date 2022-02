Prende il via la raccolta fondi per sostenere il Maffei

È partita sul sito cinemateatromaffei.starteed.eu/ la campagna di crowfunding “Adotta Cinema Teatro Maffei: un nuovo spazio per la cultura che ha bisogno di un futuro visionario e fuori dal binario!”.

Dopo l'inaugurazione della scorsa settimana, con un concentrato di eventi che ha raccontato al pubblico le nuove proposte del Maffei, il Cinema Teatro prosegue con una raccolta fondi, anticipata a novembre da un’asta, che durerà un mese e vuole coinvolgere chiunque decida di sostenere l'iniziativa.

In palio per chi parteciperà anche una serie di premi: come spettacoli, gadget, poltrone dedicate, piastrelle della scalinata, locandine e pensieri che rendano partecipi i donatori.