Vaccini, sabato 19 Open Day pediatrico agli ospedali di Rivoli e Pinerolo

Per rilanciare la campagna vaccinale anti Covid soprattutto fra i più piccoli, sabato 19 febbraio si terrà una giornata di Open Day pediatrico informativo sulla vaccinazione contro il Coronavirus per bambini di età compresa fra 5 e 11 anni. L’iniziativa della Regione Piemonte in collaborazione con l’AslTo3, per il territorio di competenza, si svolgerà presso gli ospedali di Rivoli e di Pinerolo, con i seguenti orari:

OSPEDALE DI RIVOLI, VIA RIVALTA 29

Orario: 9.00 - 13

OSPEDALE AGNELLI - PINEROLO, VIA BRIGATA CAGLIARI 39

Orario: 9.00 - 13

In entrambe le sedi le famiglie saranno accolte dai medici pediatri dell’Azienda che risponderanno alle domande e distribuiranno materiale informativo, per promuovere una corretta conoscenza del vaccino in particolare in relazione alla salute dei bambini, in linea con la divulgazione sanitaria diffusa a livello nazionale dal Ministero della salute, dall’ISS, Istituto Superiore di sanità e da tutte le Società scientifiche del settore.

Tra le iniziative a Pinerolo saranno presenti i Nasi Rossi dell'Associazione VIP (Vivere In Positivo) per intrattenere i bambini.

Il punto informativo a Rivoli sarà a disposizione del pubblico presso il reparto di Pediatria; a Pinerolo, si troverà accanto al centro vaccinale pediatrico. Contestualmente, per le famiglie che lo desiderino, sarà possibile anche vaccinare i bambini con accesso diretto.