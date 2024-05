Grugliasco si congratula con 'mister Europa League' Gian Piero Gasperini

"Siamo orgogliosi di Gian Piero, un grugliaschese che ha dimostrato che con il lavoro, l’applicazione e la dedizione si possono raggiungere grandi risultati. L’Atalanta con la filosofia di Percassi e di Gasperini hanno dimostrato che si possono raggiungere grandi risultati investendo sui giovani, un modello per tutto il calcio italiano e noi siamo fieri del nostro Gian Piero!". Queste le parole del sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito che si è voluto complimentare con il mister Gasperini, dopo la vittoria a Dublino e la conquista dell'Europa League, esprimendo, a nome della città, calorosi sentimenti di ammirazione per l'esemplare percorso professionale, condividendo con la sua famiglia, con la società Atalanta, con la squadra e con Bergamo la felicità per la memorabile vittoria della Uefa Europa League.