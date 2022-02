A Mirafiori un corridoio verde verso il Sangone amico delle api

Nuovo spazio green a Mirafiori. Questa mattina taglio del nastro per il nuovo orto urbano in cassone di via Morandi, appena risistemata, e della prima parte del corridoio verde. Un progetto, realizzato nell'ambito del proGIreg, "di rigenerazione urbana e paesaggistica dall’alto contenuto simbolico" come ha voluto sottolineare l'assessore Chiara Foglietta.