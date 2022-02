La "sconfitta" degli antibiotici? Uccide più di malaria e Aids. E in futuro potrebbe colpire 10 milioni di persone (all'anno)

Secondo uno studio dell’Università di Oxford , la resistenza antimicrobica causa oltre 1,2 milioni di morti all’anno nel mondo, più di malaria o AIDS. L’Italia è stato il paese con più morti in assoluto nell’Unione Europea nel 2019: tra le 33.000 vittime europee, ben 10.000 erano italiani.

In totale circa 5 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di infezioni batteriche; questo numero lieviterebbe drasticamente con la disfatta degli antibiotici, uno scenario futuro quasi assicurato se il problema non venga risolto. Secondo l’OMS, si arriverà a 10 milioni all’anno entro il 2050, superando così il cancro.

La resistenza antimicrobica è lo sviluppo e diffusione di geni nel DNA di microrganismi – non solo batteri ma anche funghi e protozoi – che conferiscono loro la capacità di sconfiggere antibiotici e fungicidi. La fonte di questi geni “resistenti” si fa risalire per la maggior parte agli escrementi animali e umani, in particolare nei settori sanitario, agricolo e dell’acquacoltura.