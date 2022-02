Eventi, un weekend all'insegna della Magia e di Seeyousound. E al Muller musica e poesia elettro-visuale

Un altro weekend di importanti eventi culturali in città. Dai festival muiscali, alle nuove mostre fino agli appuntamenti teatrali.

MOSTRE E SPETTACOLI

SEEYOUSOUND

Dal 18 al 24 febbraio

La kermesse dedicata al cinema a tematica musicale torna in presenza e si terrà al Cinema Massimo, e non solo. 55 gli ospiti provenienti dall'Italia e da tutto il mondo, tra cui Stephen Kijak, Cristiano De André, Thomas Robsahm. Per rendere ancora più immersiva l'esperienza, due sonorizzazioni, un panel e una mostra per coinvolgere ancora di più il pubblico oltre all'esperienza "sala". Con Seeyousound, per sette giorni Torino celebra l'unione di suono e immagine: 67 film di finzione e documentari, cortometraggi e videoclip di cui 24 in anteprima italiana

Info: Cinema Massimo, via Verdi 18, https://www.seeyousound.org/

TUTHANKAMON

Fino al 3 luglio

"Tutankhamon – Viaggio verso l’eternità” un viaggio nell'Antico Egitto grazie alle circa cento riproduzioni dei reperti più importanti trovati nella tomba di Tutankhamon, realizzate a Il Cairo in collaborazione con il Ministero delle Antichità Egizie, all’uso di elaborate scenografie ed all’applicazione della realtà virtuale, realizzata da Unsquare Life, il visitatore è catapultato nell’ambiente ricostruito della tomba del faraone, come la vide l’archeologo Howard Carter nel 1922.

Info: Promotrice delle Belle Arti, via D.B. Crivelli 11 (Parco del Valentino), www.tutankhamonintour.com

HIDROCOSMOS

Fino al 21 febbraio

Nella sala VR 1 della Mole si potrà vedere il film "Hydrocosmos", diretto da Milad Tangshir, prodotto da Tecnologia Filosofica in co-produzione con Coorpi e in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo. "onLive", progetto ideato da Piemonte dal Vivo, in collaborazione con Digital Hangar e con la direzione scientifica di Simone Arcagni, torna al Museo Nazionale del Cinema a Torino.

Info: Museo del Cinema, via Montebello 11, www.museocinema.it

AMICI DELLA MAGIA

Sabato 19 e domenica 20 febbraio, ore 21 e ore 16

Sabato alle 21, serata di “Close Up”, il format unico e originale che caratterizza il circolo torinese, eccellenza italiana ed europea dell’arte magica. In tre postazioni differenti altrettanti “senatori” della manipolazione, veri e propri assi dell’arte magica proporranno performance di “close up”, una delle forme più alte della prestigiazione, a stretto contatto con il pubblico. Domenica alle 16, sarà il grande palco del Teatro Juvarra a ospitare lo show “La Grande Magia da Scena” con un florilegio dei principali illusionisti della scena torinese: da Natalino Contini a Marco Aimone, da Filiberto Selvi al giovane Erik Baron. Dagli esperimenti di trasmissione del pensiero di Beppe Brondino e Madame Zorà agli interventi comici del ventriloquo Rafael con la sua inseparabile giraffa Gi.

Info: Ex Cafè Procope, via Juvarra 15, www.amicidellamagia.it

TEATRO