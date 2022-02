I "pensieri stupendi" di Francesco De Carlo per ridere dell'isolamento da pandemia (e non solo)

Dopo tre anni di assenza, torna ad animare il palco del Cubo Teatro di Off Topic uno dei pionieri più amati della stand up comedy italiana. Francesco De Carlo sarà, infatti, il protagonista del triplo sold out in programma nell’ambito della quinta stagione di spettacoli live promossi dal collettivo Torino Comedy Lounge,

Il comedian romano, tra i protagonisti di spicco della televisione e della radio nazionali, porterà in scena il suo ultimo spettacolo comico, intitolato Pensieri stupendi e composto negli anni dell’isolamento, "solo in parte dovuti alla pandemia", come afferma lui stesso. Il più internazionale degli stand up comedian italiani (si è esibito in inglese in 15 Paesi e ha vissuto a lungo in Inghilterra, performando in numerosi comedy club) tornerà, quindi, a Torino per raccontare al pubblico gli effetti di questi ultimi due anni di reclusione, riflettendo sulla condizione dell’essere umano e sulla sua inevitabile, ma talvolta ironica, solitudine. Spaziando tra messaggi vocali troppo lunghi e temi di statura filosofica, coppie tradizionali e politicamente corretto, coscienza critica e pilates e mascherine e squat, De Carlo condividerà i suoi "pensieri stupendi su cose terribili", descrivendo scene, personaggi e situazioni con il suo tipico approccio spiazzante, spontaneo e surreale. Un percorso catartico puntellato dal linguaggio innovativo e cinico che lo contraddistingue, e che, per la parentesi di due ore, farà dimenticare, con una risata, la deriva del mondo al di fuori dei teatri.

Ad aprire le tre serate di repliche, Emanuele Tumolo (lunedì 21), Antonio Piazza (martedì 22) e Pippo Ricciardi (mercoledì 23). L’evento è realizzato in collaborazione con AltraScena.

CUBO TEATRO OFF TOPIC, via Pallavicino 35, lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23 febbraio, ore 21.