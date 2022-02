Redditi in Regione: è il torinese Mario Giaccone il "paperone" tra tutti gli eletti

È Mario Giaccone il ‘paperone’ di Palazzo Lascaris. Il farmacista torinese, eletto con 1.166 preferenze nel 2019 con la lista ‘Chiamparino per il Piemonte del Sì’, nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di 306.036 euro.



Sempre dall’area di centro sinistra arriva il secondo più abbiente tra gli eletti in Regione. Si tratta del chirurgo eporediese Mauro Salizzoni (Partito Democratico). L’ex direttore del centro trapianti di fegato delle Molinette e professore ordinario presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Torino ha chiuso il 2021 dichiarando entrate per 206.383 euro.



Mentre ancora dalla Città Metropolitana di Torino, ma di schieramento opposto, troviamo al terzo posto il cavaliere di Torrazza Piemonte, Gianluca Gavazza (Lega), che dichiara un reddito 2020 di 134.328 euro.



E dal ‘Carroccio’ i successivi redditi più alti del 2021. Fuori dal podio il neurologo vercellese Alessandro Stecco (Lega) con 126.188 euro, seguito dall’acquese Marco Protopapa (Lega), assessore alle Politiche Agricole, che con 109.330 euro risulta anche il più ‘ricco’ rappresentante della Giunta Cirio, staccando di poco il vicepresidente e assessore all’Urbanistica e Montagna Fabio Carosso (Lega), ex sindaco di Coazzolo, nell’Astigiano, che dichiara un imponibile da 105.116 euro.



Dietro Carosso, nella top 10 dei politici in Regione Piemonte troviamo nell’ordine Paolo Ruzzola (Forza Italia) 96.478 euro, Claudio Leone (Lega) 96.399 euro, Valter Marin (Lega) 94.066 euro e Davide Nicco (Fratelli d’Italia) 92.927.



Più indietro tutti gli eletti in provincia di Cuneo, compreso un altro albese, il governatore Cirio.