Eurovision Song Contest 2022, la carica dei 400 volontari: c'è anche chi parla estone

C'è chi ha dato una mano per le Olimpiadi Invernali 2006, chi ha fatto l'Erasmus e chi è nato a Torino, ma in casa ha sempre sentito parlare dai genitori serbo o lituano. È la "carica" dei primi 400 volontari Eurovision Song Contest 2022, che questa mattina si sono ritrovati al Pala Ruffini per il primo incontro formativo in vista dell'evento di maggio.

Salerno: "A Torino eventi più importanti legati al volontariato"

Ad accoglierli l'assessore Carlotta Salerno, che ha commentato: "Grazie perché gli eventi più importanti sono legati alla parola volontariato, al ruolo di chi decide di impegnarsi e mettersi a disposizione di Torino con amore". "Spero non ci perderemo di vista e che questa sia l'occasione per rimanere uniti e continuare a dedicarci insieme alla città. Che gli Eurovision possano essere un motore per Torino come per le Olimpiadi 2006: spero sentirete la città dentro di voi e riuscirete a trasmettere questa emozione", ha concluso.

I volontari di Torino 2006 in campo

Tra gli spalti c'era anche Oreste Colenghi di Volo 2006, l'associazione che raccoglie i volontari dei Giochi Olimpici Invernali. "Non abbiamo mai smesso di fare i volontari - racconta - e abbiamo scelto di farlo di nuovo, perché ci siamo resi conto che Torino poteva aver bisogno di aiuto. Dal 1974 faccio l'informatico e ho già iniziato a collaborare rispondendo alle e-mail. Se c'è da fare qualcosa di grosso, o anche di piccolo, noi ci siamo". Anche Mauro Ambrogio c'era a Torino 2006, così come Sport Event e la scherma. "Sono contentissimo di partecipare ad Eurovision: è la mia strada. Ho dato tanto a Torino e continuerò a farlo: mi piace stare in mezzo alla gente". Debutto invece per Eleonora, che racconta: "Lavoro in ambito scientifico, ma ho studiato le lingue: mi piacerebbe lavorare a contatto con le delegazioni. Non vedo l'ora di iniziare".

C'è chi parla estone e russo

In totale saranno impiegati un migliaio di volontari. Criterio essenziale aver già avuto esperienza come volontario è saper parlare un minimo di inglese. Tra coloro che si sono candidati ci sono molte persone - anche madrelingua - che parlano russo, estone, lettone, norvegese, greco... Per loro è previsto, a titolo di rimborso, un buono pasto e un biglietto per i mezzi pubblici.

Inaugurazione a Venaria l'8 maggio