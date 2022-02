Meteo, le previsioni della settimana: molto vento oggi poi peggioramento nel week-end

Una massa d'aria fredda di origine polare raggiungerà le Alpi occidentali creando i presupposti per un nuovo episodio di foehn, il caldo vento di caduta che oltre a provocare il forte vento riscalderà l’atmosfera con un incremento della colonnina di mercurio. I venti saranno molto forti con raffiche oltre i 100 km/h a partire dai rilievi settentrionali, in estensione a quelli occidentali e meridionali, al ponente ligure dal pomeriggio. Saranno naturalmente interessate anche gli altipiani e i settori di pianura vicino alle montagne, come i settori vicino alle coste.

Foehn che la sta facendo veramente da padrone come fenomeno meteorologico ricorrente e quindi vettore anche di quella siccità che ci sta attanagliando da mesi.

Da oggi lunedì 21 a giovedì 24 Febbraio

Cielo sereno con forti venti di foehn ad iniziare in mattinata dai settori settentrionali, in estensione nel corso della giornata a tutto il Nord Ovest. Il settore che risulterà meno colpito dall’intensità dei venti sarà quello orientale mentre sui rilievi settentrionali e Liguria di ponente sono attesi vento con raffiche oltre i 100 km/h. Su torinese previste raffiche a 80km/h. Vento in attenuazione domani con cieli ancora sereni sino a giovedì

Termometro su valori massimi al di sopra delle medie stagionali, minime in fase di allineamento su valori più consoni ai canoni di stagione. Tuttavia sino a giovedì l’aria sarà a basso contenuto di umidità.

Minime in pianura intorno 1 - 3°C e massime 11- 15°C.

In pianura forti da Nord Ovest, molto forti in montagna

Da venerdì 25 Febbraio

Possibile peggioramento con precipitazioni ad iniziare dalla Liguria di ponente, in estensione il sabato al resto del Nord Ovest con minime in calo. Facciamo veramente il tifo per rivedere rilievi e non solo imbiancati dalla neve

Previsioni locali

Meteo Green