Grugliasco, "Quando lo sport diventa arte" al museo del Torino fino al 27 febbraio

Si ricorda che in base alle vigenti indicazioni, in merito all’organizzazione degli eventi e nel rispetto del distanziamento interpersonale durante l’emergenza Covid-19, sarà a disposizione un numero limitato di posti per la serata e tutti potranno accedere solo esibendo il Green Pass e indossando la mascherina. Le richieste di partecipare alla serata dovranno essere effettuate tassativamente entro mercoledì 1 dicembre alle ore 20 e il Museo del Toro raggiunto il tetto massimo di possibili accessi comunicherà con una mail entro 24 ore dall’evento chi purtroppo non potrà partecipare.