PayPal e Venmo ora accettano tutte le criptovalute

Per tutti quelli che stavano aspettando questa notizia, finalmente eccola.

PayPal ha recentemente annunciato che inizierà a supportare le criptovalute, consentendo a qualsiasi titolare di conto PayPal di archiviare, acquistare e vendere valute virtuali dalla fine del 2020.

Questo annuncio di PayPal la rende una delle società significative nel settore della tecnologia finanziaria ad adottare valute virtuali.

Il concorrente di PayPal Square all'inizio del 2018 ha lanciato il supporto per bitcoin tramite la sua app Cash. Ma PayPal fa un ulteriore passo avanti supportando valute virtuali come Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin.

PayPal prevede inoltre di estendere il supporto alla sua sussidiaria di invio di denaro Venmo e ai mercati internazionali, a partire dal 2021. Criptovalute PayPal Venmo PayPal è ora un importante portafoglio digitale e un mezzo di scambio di criptovaluta.

Ciò comporterà contemporaneamente un aumento sostanziale dell'adozione delle criptovalute tra gli utenti quotidiani e i commercianti online. Secondo i rapporti, PayPal ha più di 346 milioni di account attivi, di cui un totale di 26 milioni sono commercianti

Aumenta inoltre l'efficienza, la velocità e la resilienza del sistema di pagamento, nonché la capacità dei governi di erogare fondi ai cittadini in modo rapido ed efficiente", ha affermato Dan Schulman, CEO di PayPal.

PayPal "non vede l'ora di lavorare con le banche centrali e le autorità di regolamentazione in tutto il mondo" per supportare la criptovaluta. Nel frattempo, gli utenti di PayPal possono continuare ad acquistare e a fare trading di criptovalute attraverso piattaforme affidabili come Bitcoin Buyer , per esempio.

PayPal offre criptovalute

Le transazioni sulla piattaforma di PayPal verranno regolate con la tradizionale valuta fiat in modo che i commercianti non debbano trasferire monete digitali in dollari per una transazione.

Tuttavia, PayPal sta ora limitando agli utenti l'acquisto di criptovalute sulla sua piattaforma. I possessori di monete digitali esistenti non possono trasferire il contenuto di altri portafogli digitali sulla piattaforma PayPal.

Non è chiaro, tuttavia, quali e quante criptovalute saranno disponibili. Secondo una fonte del settore, molti si aspettano che PayPal "lavori con più scambi per procurarsi liquidità".

Un'altra fonte ha affermato che PayPal sta cercando di offrire criptovalute e che il servizio può essere previsto "nei prossimi tre mesi, o forse prima".

Paypal accetta tutte le criptovalute

L'exchange di criptovalute con sede a San Francisco Coinbase e Bitstamp con sede in Lussemburgo sono stati indicati come probabili contendenti dalle fonti.

Paypal ha una relazione lunga e solida con Coinbase, che risale all'inizio del 2018. Durante quell'anno, Coinbase ha effettuato prelievi fiat istantanei su PayPal e reso disponibile per i clienti statunitensi. Nel 2019, gli utenti europei di Coinbase hanno potuto ritirarsi sui propri conti PayPal , seguiti dagli utenti canadesi.

La criptovaluta sta rapidamente diventando un modo ovvio per rafforzare il numero di utenti nelle app fintech e sviluppare nuovi flussi di entrate. Intorno all'inizio del 2020, PayPal ha pubblicato offerte di lavoro per sviluppare il suo gruppo di ricerca Blockchain.

La società ha pubblicato otto posizioni di ingegneria: quattro a San Jose e quattro a Singapore. In un'intervista con CoinDesk all'inizio del 2020, Sri Shivananda, Chief Technology Officer di PayPal, ha dichiarato che PayPal voleva la propria "visione e visione della nuova tecnologia di criptovaluta.

È per vedere come può aiutare l'azienda a contribuire al concetto di creazione di una piattaforma di pagamenti digitali aperta per tutti".