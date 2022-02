Giovanni Panzera nominato 'Ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo' (Video)

Presentata nel pomeriggio di giovedì 17 febbraio, la quarta fatica di "Pedalando tra le aquile", l'avventura di Giovanni Panzera che questa volta affronterà le Dolomiti in una stagione inusuale per gli amanti del ciclismo.



Partirà infatti in pieno inverno, tra una settimana, il 23 febbraio e affronterà in sella a una bici 'gravel' con gomme chiodate e 'brandizzata' dagli sponsor locali che sostengono le imprese del documentarista cuneese dalla prima edizione.



Si tratta di un percorso di 800 km attrverso 21 passi da scalare e 19mila metri di dislivello.Un'avventura che richiede una grande preparazione atletica e psicologica.



Al suo fianco a documentare la pedalata che durerà diverse decine di giorni e a sostenerlo come preparatore l'inseparabile fratello Teresio.

Durante la presentazione della quarta avventura di Giovanni Panzera presso la Sala Vercellotti, l'ATL del Cuneese lo ha nominato "Ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo" dopo Diego Colombari, Marta Bassino e Elisa Balsamo.



Giovanni Panzera ha già annunciato la quinta edizione di "Pedalando tra le aquile" che si terrà in estate.

