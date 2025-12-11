Il teatro che previene. Una serata per dire no alle dipendenze

Un’iniziativa teatrale interamente dedicata alla prevenzione da alcol e droghe andrà in scena al Teatro Tib di Borgaro, grazie all’impegno congiunto di Narcon Piemonte e Io dico No alla Droga. Una serata speciale, quella di domani sera alle 20.30, che unisce informazione, spettacolo e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico – soprattutto i più giovani – sui rischi legati alle dipendenze e sull’importanza di una cultura della prevenzione consapevole.
L’evento si aprirà con una conferenza introduttiva condotta da Natasha Benincasa e Oreste Depaoli, da anni impegnati nella divulgazione sui temi della prevenzione. A seguire, spazio al teatro e al cabaret con una serie di performance pensate per trasmettere il messaggio in modo efficace e coinvolgente, attraverso linguaggi artistici immediati e accessibili.
Ospite d’eccezione della serata sarà Edoardo Mecca, volto noto del web e di Radio 105, che porterà sul palco le sue celebri imitazioni. Tra i personaggi più amati dal pubblico: Allegri, Spalletti, Inzaghi, Tudor, oltre all’immancabile Tamarro di Torino, per uno spettacolo che promette risate, riflessione e grande partecipazione.
Una serata unica, dove divertimento e responsabilità sociale si incontrano per lanciare un messaggio forte e necessario: la prevenzione è la scelta più importante. Un appuntamento da non perdere al Teatro TIB di Borgaro.
Con grande dedizione, lo staff sta organizzando una serie di incontri ed eventi informativi rivolti a scuole, gruppi giovanili e realtà del territorio, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti concreti per comprendere i rischi legati alle dipendenze.
L’iniziativa nasce da una convinzione forte e condivisa: molti giovani iniziano a sperimentare sostanze senza essere pienamente consapevoli delle conseguenze, spesso per curiosità o per pressioni sociali. Offrire informazioni chiare, accessibili e basate sulla realtà dei fatti è un passo fondamentale per aiutarli a fare scelte più consapevoli.
In Breve
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Eventi | 11 dicembre 2025, 21:18
Il teatro che previene. Una serata per dire no alle dipendenze
Al Tib di Borgaro va in scena un evento firmato da Narcon Piemonte
Un’iniziativa teatrale interamente dedicata alla prevenzione da alcol e droghe andrà in scena al Teatro Tib di Borgaro, grazie all’impegno congiunto di Narcon Piemonte e Io dico No alla Droga. Una serata speciale, quella di domani sera alle 20.30, che unisce informazione, spettacolo e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico – soprattutto i più giovani – sui rischi legati alle dipendenze e sull’importanza di una cultura della prevenzione consapevole.