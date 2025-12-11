Il teatro che previene. Una serata per dire no alle dipendenze

Un’iniziativa teatrale interamente dedicata alla prevenzione da alcol e droghe andrà in scena al Teatro Tib di Borgaro, grazie all’impegno congiunto di Narcon Piemonte e Io dico No alla Droga. Una serata speciale, quella di domani sera alle 20.30, che unisce informazione, spettacolo e impegno sociale, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico – soprattutto i più giovani – sui rischi legati alle dipendenze e sull’importanza di una cultura della prevenzione consapevole.



L’evento si aprirà con una conferenza introduttiva condotta da Natasha Benincasa e Oreste Depaoli, da anni impegnati nella divulgazione sui temi della prevenzione. A seguire, spazio al teatro e al cabaret con una serie di performance pensate per trasmettere il messaggio in modo efficace e coinvolgente, attraverso linguaggi artistici immediati e accessibili.



Ospite d’eccezione della serata sarà Edoardo Mecca, volto noto del web e di Radio 105, che porterà sul palco le sue celebri imitazioni. Tra i personaggi più amati dal pubblico: Allegri, Spalletti, Inzaghi, Tudor, oltre all’immancabile Tamarro di Torino, per uno spettacolo che promette risate, riflessione e grande partecipazione.



Una serata unica, dove divertimento e responsabilità sociale si incontrano per lanciare un messaggio forte e necessario: la prevenzione è la scelta più importante. Un appuntamento da non perdere al Teatro TIB di Borgaro.



Con grande dedizione, lo staff sta organizzando una serie di incontri ed eventi informativi rivolti a scuole, gruppi giovanili e realtà del territorio, con l’obiettivo di fornire ai ragazzi strumenti concreti per comprendere i rischi legati alle dipendenze.



L’iniziativa nasce da una convinzione forte e condivisa: molti giovani iniziano a sperimentare sostanze senza essere pienamente consapevoli delle conseguenze, spesso per curiosità o per pressioni sociali. Offrire informazioni chiare, accessibili e basate sulla realtà dei fatti è un passo fondamentale per aiutarli a fare scelte più consapevoli.