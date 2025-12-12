Nasce il nuovo circuito delle granfondo: Gran Piemonte MTB Series

Nasce il nuovo circuito delle granfondo piemontesi 2026: quattro gare iconiche con un unico abbonamento super vantaggioso. Il circuito di casa dei Piemontesi che si propone nel panorama nazionale.

E' stato ufficializzato il Gran Piemonte MTB Series, il nuovo challenge che unisce in un unico circuito le quattro granfondo storiche e più prestigiose del panorama off-road piemontese. Un progetto che mette a sistema sport, territorio e tradizione, offrendo agli appassionati un’esperienza completa tra colline, alta quota e strade militari leggendarie.

La vera novità, oltre al valore tecnico e paesaggistico del circuito, è rappresentata dalla formula di abbonamento estremamente conveniente: aderendo entro il 31 dicembre sarà possibile partecipare a tutte le prove del circuito al prezzo speciale di 100 euro, con formula tutto compreso, che include tutti i servizi delle gare compreso pacco gara e pasta party per ogni evento.

Un’opportunità unica se si considera che l’iscrizione alle singole competizioni risulta ben più onerosa: il Gran Piemonte MTB Series si propone così come uno dei circuiti più competitivi e vantaggiosi nel panorama nazionale.

CALENDARIO UFFICIALE 2026

12 aprile – GF Pedalanghe – Cossano Belbo (CN)

21 giugno – GF La Via del Sale – Limone Piemonte (CN)

04 luglio – MX Assietta Legend – Sestriere (TO)

04 ottobre – GF La Prevostura – Lessona (BI)

Quattro appuntamenti, quattro territori simbolo del Piemonte, per un circuito che attraversa Langhe UNESCO, Alpi Marittime, Montagne Olimpiche e colline biellesi, offrendo percorsi di grande valore tecnico e scenografico.

Dalle colline delle Langhe con la GF Pedalanghe (13ª edizione), ideale per aprire la stagione, alla suggestiva Via del Sale (26ª edizione) tra laghi alpini e fortificazioni storiche, passando per la spettacolare Assietta Legend (38ª edizione), marathon di 68 km su una delle strade militari più panoramiche d’Europa, fino al gran finale con la GF La Prevostura (27ª edizione), tracciato tecnico e senza respiro tra i vigneti biellesi.

UN ABBONAMENTO, QUATTRO GARE, UN RISPARMIO CONCRETO

Il pacchetto completo del Gran Piemonte MTB Series rappresenta una proposta particolarmente attrattiva per biker e team:

Abbonamento entro il 31.12.2025: € 100,00 (formula tutto compreso: iscrizioni, pacco gara e pasta party)

Dal 01.01.2026 al 31.03.2026: € 120,00

Categoria Open: € 45,00

Categoria Junior: € 30,00 (3 prove)

Le iscrizioni apriranno lunedì 24 novembre sul portale ENDU: https://backoffice.endu.net/events/event/edm/index.do?editionId=102462

Il Gran Piemonte MTB Series si candida così a diventare un riferimento per il movimento MTB nazionale, coniugando qualità organizzativa, appeal turistico e convenienza economica in un format pensato per valorizzare il territorio piemontese e premiare la passione dei biker.

📌 Tutti i dettagli sono consultabili sul sito ufficiale: www.grapiemontemtbseries.it