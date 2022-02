Nichelino, nuovo raid al comitato di quartiere Boschetto: stavolta protagonisti bimbi di 10 anni

Tornano i raid vandalici al quartiere Boschetto di Nichelino, già vittima di diversi episodi nell'ultimo anno e mezzo. La differenza, rispetto, al passato, è che stavolta i protagonisti non sarebbero stati ragazzi incivili o baby gang, ma bimbi di una decina d'anni.

Bimbi di 10 anni, non baby gang

La scoperta è stata fatta dalla presidente del comitato, Laura Santospirito, che dopo aver raccolto alcune testimonianze sarebbe risalita ai responsabili: sarebbero i figli di alcuni residenti, che i genitori avrebbero lasciato incustoditi per alcuni minuti per andare ad un bar vicino.

I ragazzini avrebbero preso dei tavoli che il comitato di quartiere lascia solitamente fuori e dapprima costruito una specie di capanna per poi divertirsi (si fa per dire, ndr) a distruggere tutto. Con il rischio anche di farsi male, vista la loro giovanissima età. Inevitabili i commenti di alcuni frequentatori del comitato: "Se i bambini non vengono educati adesso, chissà cosa succederà quando saranno grandi".