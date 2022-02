Come fare link building nel 2022: le migliori strategie e tattiche

Una delle tecniche SEO maggiormente utilizzate per incrementare l’autorevolezza di un sito internet è quella della link building. Si tratta di un modo per accrescere il numero dei link in entrata ad un determinato portale, link che provengono da siti di qualità e in genere appartenenti allo stesso settore di riferimento.

Nel momento in cui una pagina web ottiene un link in ingresso, riesce a guadagnare una parte dell’autorevolezza. Proprio in questo modo, sulla base di certi equilibri che riguardano il mondo del web, è possibile far crescere la domain authority di un sito.

Consultare gli approfondimenti sulla link building è essenziale per saperne di più, anche in merito alle strategie che possono essere utili e rilevanti in una strategia SEO di successo e priva di rischi.

I fattori da considerare e la qualità dei backlink

Per prima cosa dobbiamo ricordare che un fattore di ranking fondamentale è costituito proprio dalla qualità dei backlink. Quella di cui stiamo parlando è un’attività molto delicata da portare avanti, che deve essere effettuata da un consulente SEO esperto, con delle azioni che hanno anche l’obiettivo di migliorare il posizionamento organico delle pagine web di un sito nei motori di ricerca.

Quello che si deve considerare è il fatto che la link building deve essere un processo naturale. Si deve sempre mirare a “conquistare” dei link in ingresso, evitando delle tecniche manipolative che potrebbero essere dannose nell’ambito del posizionamento su Google e sugli altri motori di ricerca.

Ovviamente è un procedimento che richiede molto tempo e bisogna ricordare che non tutti i link sono identici. Un impatto più elevato sul posizionamento potrebbe derivare ad esempio da un link che proviene da un sito autorevole, anche se naturalmente non si tratta di un collegamento automatico, visto che tutto dipende da numerosi fattori che solo con l’esperienza di un esperto SEO si possono comprendere nel dettaglio.

Le strategie di link building da mettere in atto

A disposizione di chi opera nel mondo di internet ci sono differenti strategie di link building, che vengono solitamente usate per raggiungere degli obiettivi ben precisi. Una di queste strategie consiste nella creazione e nella promozione di contenuti di qualità. La realizzazione di contenuti che possano essere considerati a tutti gli effetti interessanti è il primo passo per farsi notare in rete.

In questo modo si potranno ottenere dei link in entrata, anche da fonti autorevoli, in modo spontaneo.

Non dimentichiamo poi l’importanza delle recensioni su internet, anche di quelle che riguardano il mondo dei social network, degli elementi da non trascurare per aumentare la visibilità del brand di riferimento.

Poi c’è una modalità che non dovrebbe essere sottovalutata, che ha l’obiettivo di costruire una strategia di link building direttamente dall’interno del sito. Stiamo parlando della possibilità di costruire i link interni.

La costruzione di link esterni è fondamentale per accrescere l’autorevolezza delle pagine web, ma allo stesso tempo può essere importante costruire link interni al sito di qualità, con un testo di ancoraggio ben preciso, che possano collegare più pagine correlate. Costruire link interni è importante, ma anche questo è un processo che deve essere portato avanti con estrema attenzione, ricercando le parole chiave pertinenti, strutturando adeguatamente i contenuti per distribuire le parole chiave in maniera naturale nella pagina e collegando le varie pagine con dei testi di ancoraggio utili sia per i lettori che per i motori di ricerca.

Ricordiamo infine che ad alcuni link è possibile assegnare l’attributo nofollow, per indicare a Google di non seguire quel link. È una tecnica utile in molte situazioni, ad esempio quando non si vuole dare un certo valore ai collegamenti che arrivano dai commenti di un blog.