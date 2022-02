Migliori servizi di psicologo online: caratteristiche e criteri per la scelta

La transizione digitale ha portato con sé una nuova comodità di accesso per molti servizi, inclusi quelli dedicati alla salute mentale. Negli ultimi anni, in particolare durante la pandemia, molte persone hanno trovato supporto grazie a psicologi e psicoterapeuti in rete. Questa opzione, oltre a essere la più sicura nei tempi del distanziamento sociale, è accessibile anche per chiunque abbia problemi di mobilità o viva in aree rurali e poco servite. Generalmente è inoltre meno costosa: il prezzo medio per una seduta è di circa 45 €, mentre per incontrare uno psicologo in studio si pagano in media 65 €, ma anche oltre i 90 € nelle città maggiori. Infine, si tratta di un’opzione la cui efficacia è stata provata da diversi studi, e non ha quindi particolari svantaggi rispetto alla terapia di persona. Per un’esperienza positiva è comunque importante trovare il professionista e la piattaforma più adatti ai propri bisogni individuali. Vediamo allora in che modo scegliere i migliori servizi di psicologo online per iniziare un percorso di crescita interiore.

Caratteristiche dei migliori servizi di psicologo online

Ognuno può avere preferenze riguardo a diversi aspetti di una piattaforma in rete, ma alcune caratteristiche non possono mancare in un buon servizio di psicologo online. In primo luogo, serietà e rigore scientifico sono indispensabili per garantire il benessere e la tranquillità dei pazienti. Ciò deve includere un accurato processo di selezione degli psicoterapeuti, per autorizzare solo professionisti capaci e regolarmente qualificati. Se sulla piattaforma sono disponibili anche psicologi non specializzati, è bene sapere che questi sono in grado di fornire solo consulti psicologici informali e non un vero e proprio percorso di psicoterapia. Nel caso dei servizi migliori può anche essere presente un comitato scientifico con il compito di supervisionare professionisti e prestazioni fornite ai pazienti.

Un altro fattore positivo da cercare nei migliori servizi per psicoterapia online è la presenza di customer care efficace, veloce e in grado di occuparsi tempestivamente delle richieste degli utenti. Del resto, chi è già alle prese con difficoltà nella vita quotidiana non vorrà certamente dover affrontare frustrazioni e problemi anche durante la prenotazione di una seduta di psicoterapia.

Tra i servizi che vantano queste caratteristiche spicca Serenis, che diverse recensioni indicano come migliore piattaforma per incontrare uno psicologo o psicologa online specializzati in psicoterapia. Oltre alle qualità sopra citate, il servizio si occupa anche di assegnare ai pazienti il professionista più indicato dopo la compilazione di un questionario. Elimina così l’incombenza della scelta, garantendo naturalmente la possibilità di cambiare psicoterapeuta se lo si desidera.

Scegliere il miglior servizio di psicologo online

Ci si può fare un’idea sulle caratteristiche dei diversi siti per psicoterapia in rete valutando le recensioni che si trovano online. È così possibile capire in breve tempo quali siano le piattaforme migliori in base ai propri criteri e alle priorità personali. Tanti si rivolgono infatti a un professionista della salute mentale per affrontare situazioni specifiche, come un burnout sul lavoro, una separazione dal partner, oppure l’insorgenza di depressione post-partum. In tutti questi casi, lo psicoterapeuta migliore è naturalmente quello in grado di offrire assistenza mirata e personalizzata per il problema in questione.

La maggior parte dei servizi si occupano di disturbi comuni come ansia o depressione, mentre per condizioni più rare o gravi può essere necessario rivolgersi ad ambulatori specializzati. Non tutte le piattaforme sono inoltre in grado di mettere in contatto i pazienti con uno psichiatra per la prescrizione di medicinali, o di trattare adolescenti.

È quindi utile riflettere innanzitutto sui propri bisogni, così da orientarsi con sicurezza verso il migliore servizio per le proprie circostanze attuali.