Torinesi "teleriscaldati" più colpiti dal caro-bollette, Iren: "Boom di rateizzazioni. Aiuti da noi per famiglie povere"

Il caro-bollette colpisce di più i torinesi, rispetto al resto degli italiani. Il motivo? Il Governo ha previsto degli aiuti per chi si riscalda con il gas, ma non con il teleriscaldamento . A spiegarlo è Giuseppe Bergesio , Amministratore Delegato di Iren Energia, che questa mattina è stato ascoltato in commissione sull'aumento dei costi energetici.

"Nel 2021 - ha spiegato Bergesio - il prezzo medio del gas ha subito un incremento del 380% e +220% sul 2019. Dal 1° gennaio 2022 il prezzo di riferimento del gas per un cliente tipo è di 137.32 centesimi di euro per metro cubo, di cui 96.64 (70.38%) per la materia prima gas". Una cifra che si ribalta sul cliente, che ha visto più che raddoppiata la bolletta di gennaio. Per venire incontro ai cittadini il governo ha deciso di abbassare l'aliquota del gas dal 22% al 5%. Uno sgravio però, come ha spiegato l'AD di Iren, che non è stato adottato per il teleriscaldamento. Sconto da 100 euro per chi ha il gas

Tradotto? Una famiglia tipo di quattro persone, grazie alle agevolazioni nazionali, nel 2021 ha risparmiato 100 euro: se la bolletta originale era infatti di 1.284 euro, alla fine ne ha sborsati solo 1.182 euro. Niente sconti invece per i torinesi che hanno il teleriscaldamento, dove un nucleo familiare per l'anno appena passato ha tirato fuori dal portafoglio 1.088 euro. Ben 238 in più rispetto al 2020. Ben 250 euro a per accendere i termosifoni

E a gennaio 2022 il carobolletta colpisce duramente chi alimenta i termosifoni con il teleriscaldamento. Se nel 2021 la famiglia media ha speso per i 31 giorni 226 euro, a distanza di 12 mesi si trova a pagare 476 euro. Ben 250 euro in più. I rincari per chi ha il gas, grazie appunto alle agevolazioni, sono più contenuti: se a gennaio 2021 ha ricevuto una bolletta da 254 euro, nel 2022 sarà di 440 euro (+186 euro). Aiuti per chi ha l'Isee basso