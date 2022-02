Fuga di gas in via Pietro Micca, entro venerdì torna il riscaldamento: bus ancora deviati

Entro venerdì tutti gli alloggi e i negozi del tratto iniziale di via Pietro Micca , dove dieci giorni fa si è registrata un'importante fuga di gas , riavranno il riscaldamento. A spiegarlo è Italgas , i cui operai sono impegnati ormai da una settimana e mezzo all'angolo con piazza Castello.

40 utenze fuori servizio

L'intervento di ripristino è stato molto lungo e complesso è ha riguardato, oltre alla tubature sotto il manto stradale, anche l'interno cortile del palazzo all'inizio di via Pietro Micca. A danneggiare le condotte del gas, così come i contatori delle abitazioni, delle scariche elettriche: le utenze fuori servizio sono quaranta e "verranno messe in esercizio tra giovedì e venerdì".