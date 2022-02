Fuga di gas in via Pietro Micca, gli sfollati rientrano in casa senza riscaldamento

Vigili del fuoco in via Pietro Micca

Si sono concluse in serata, dopo due giorni di lavoro, le operazioni di messa in sicurezza del tratto della centralissima via Pietro Micca interessato da una fuga di gas che venerdì ha comportato la chiusura al traffico tra piazza Castello e via XX Settembre, e l’evacuazione di alcuni stabili a scopo precauzionale.

Rientrano i residenti

I residenti evacuati, ad esclusione dello stabile al civico 1, sono rientrati nelle proprie abitazioni a seguito del ripristino delle utenze di energia elettrica che erano state disattivate nell’isolato coinvolto. Continua invece ad essere sospesa l’erogazione di gas.

Viabilità sospesa ancora per qualche giorno

Proseguono le verifiche sulle concentrazioni di gas nell'area che sono ormai su valori molto bassi; per il ripristino della viabilità bisognerà attendere l’esito di ulteriori accertamenti e il completo ripristino della pavimentazione stradale.