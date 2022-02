Numerose le strade provinciali chiuse per lavori nei prossimi giorni

Sp. 25 “delle Grange di Nole” il 24 febbraio

Per un intervento di sostituzione di un tratto di attraversamento stradale sfondato e per ripristinare il regolare deflusso delle acque di piattaforma, sostituendo il tratto di tubazione non funzionante lungo la Sp. 25 “delle Grange di Nole”, in località Vastalla del comune di Ciriè, è prevista la sospensione della circolazione stradale ad eccezione dei residenti e dei veicoli per servizi di emergenza dal km 4+100 al km 4+200 il 24 febbraio 2022 dalle ore 8,00 alle ore 17,00.

Sp. 165 di Prarostino a San Secondo di Pinerolo fino al 25 febbraio

Per un intervento urgente sulla condotta sotterranea di alimentazione dell’invaso di rifornimento idrico per la protezione antincendi boschivi, causato da una perdita sottostante la Sp 165 nel centro abitato del comune di San Secondo di Pinerolo si rende necessaria la chiusura al transito per tutte le categorie di utenti, eccetto residenti, mezzi di soccorso, di emergenza e utenti attività commerciali, dal Km 4+915al Km 6+650, fino al 25 febbraio 2022.

Sp. 185 “di Buttigliera Alta” il 26 febbraio

Per un lavoro di potatura in arrampicata su un cedro in una proprietà privata lungo la Sp 185 “di Buttigliera Alta” nel comune di Buttigliera Alta è istituito il divieto di transito, al. Km 2+200, nella sola giornata del 26 febbraio 2022, nella fascia oraria 08-17.00, con deviazione del transito sulla viabilità locale (Via San Grato-Via Rivoli).