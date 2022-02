Automotive, Orlando a Torino fa pressing su Stellantis: "Servono garanzie a lungo termine"

"Le politiche industriali non sono soltanto un modo, come è stato in passato, di assecondare i grandi player. Ma se vogliamo che il Governo giochi un ruolo importante in questa partita allora servono garanzie a lungo termine: non possiamo sapere le cose a spizzichi e bocconi".

Risuonano con forza, nella cornice torinese dell'assemblea nazionale di Fiom, le parole del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, invitato dai metalmeccanici Cgil a discutere del futuro del mondo dell'auto.



L'esponente del governo Draghi non si è nascosto: "Non possiamo ripetere errori già fatti, quando venivano fatte scelte e lo Stato cercava di accompagnarle. Siamo di fronte a una transizione tale che, se viene gestita in questa maniera, può portare costi sociali altissimi. Tutti devono mettere le carte sul tavolo e dire dove vogliono andare". Da qui, la richiesta a Stellantis di fornire "garanzie per un arco temporale più lungo, sia sui livelli occupazionali che sulla trasformazione della filiera. E non si può ragionare sui singoli stabilimenti, ma serve un confronto che sia più ampio. Servono investimenti e programmazione".

"Un tavolo serve, ma anche garanzie da parte di Stellantis"

E al tavolo che viene chiesto da sindacati e Federmeccanica Orlando replica che "Un tavolo ci vuole, ma non deve servire solo a reperire richieste. Bisogna chiedere anche delle garanzie che finora non sono state chieste".