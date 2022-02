Liardo-Alessi-Marino (FdI): "Su norme anti-movida quartieri si serie A e di serie B"

"La decisione della giunta comunale di non voler operare una stretta sui minimarket che creano assembramenti e degrado fino a notte fonda in Aurora e Barriera di Milano è l'ennesimo schiaffo a residenti ed esercenti onesti. Se l'amministrazione sostiene che la soluzione non sia lo stop anticipato all'alcol d'asporto, ci chiediamo quali altre ricette abbia in mente per i residenti esasperati" a dichiararlo è il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia in Comune di Torino Enzo Liardo, intervenendo insieme alla capogruppo di Fdi in circoscrizione 7 Patrizia Alessi e alla capogruppo di Fdi in circoscrizione 6 Verangela Marino.

"Come spesso accade - proseguono da Fdi - le regole sembrano valere solo per alcuni e non per altri, sempre ammesso che davvero l'ordinanza funzioni. Prendiamo atto della decisione della giunta, ma occorre trovare al più presto una soluzione per i torinesi che assistono ogni notte a risse e schiamazzi a Barriera e Aurora". "Chiederò formalmente una risposta in merito al Sindaco Lo Russo - conclude Liardo - . Non è accettabile che su decoro e ordine pubblico esistano quartieri di serie A e di serie B".