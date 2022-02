Venaria, intitolata a Fabio Artesi la sala della Giunta comunale (FOTO)

È stata votata all’unanimità la mozione presentata nel Consiglio comunale dell’ 8 novembre ultimo scorso dal sindaco Fabio Giulivi , a favore dell’intitolazione della sala Giunta del Comune di Venaria a Fabio Artesi e menzione speciale nella rassegna "Venaria in corto". Il giornalista e fotografo della stampa locale, personaggio molto conosciuto nella comunità venariese e non solo, è stato stroncato a 56 anni dal Covid, il giorno di Natale del 2020.

Così il sindaco Giulivi: "Una mozione votata da tutti e culminata con un lungo e commovente applauso finale. Una mozione condivisa con Simona e Sonia, che hanno appoggiato l'iniziativa per la quale ci siamo impegnati a realizzare il più presto possibile, in ricorrenza del primo anno dalla sua scomparsa. Lo avevo promesso nel corso del suo funerale che non avremmo dimenticato Fabio. Con questa dedica e con il premio speciale nel progetto Venaria In Corto vogliamo dare continuità alla memoria di una persona speciale per tutta la nostra comunità".