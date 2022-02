Quartiere Lucento, tentano di rapinare un passante: due donne e una minore arrestate

Erano quasi riuscite a sfilargli dalla tasca posteriore del pantalone il telefonino, approfittando del fatto che stesse camminando sostenuto da una stampella. Ma l’uomo, avvertito lo strano movimento alle sue spalle, si è girato fulmineamente, bloccando di fatto l’azione delittuosa delle tre complici.

La vittima del tentato furto ha immediatamente avvisato il 112 di quanto accaduto e dopo qualche istante, una Volante di Madonna di Campagna e quella dell’Ufficio Prevenzione Generale hanno individuato a circa duecento metri le tre autrici del fatto, fermandole.

Si tratta di tre cittadine rumene residenti presso il campo nomadi di strada dell’Aeroporto, di 42 anni, 20 anni e una minore. Le due maggiorenni hanno precedenti specifici per reati contro il patrimonio. I poliziotti le hanno arrestate per tentato furto aggravato in concorso.