Proseguono i controlli della Polizia Municipale per scongiurare nuove occupazioni abusive di case Atc

Scoperta dalla Polizia Municipale l'occupazione abusiva di una casa Atc in via Scarsellini

Proseguono i controlli straordinari di Atc e Polizia Municipale di Torino nei quartieri popolari. L’azione si inserisce nell’ordinaria attività di verifica che la polizia municipale di Torino già svolge sul suo patrimonio dell’Agenzia Territoriale per la Casa ma prevede ulteriori controlli “a tappeto” in singoli quartieri con l’obiettivo di prevenire nuove occupazioni abusive, degrado e situazioni di illegalità.

Dopo via Sospello, le verifiche questa mattina hanno riguardato gli interni di via Scarsellini 12 a Mirafiori dove si trovano in totale 226 appartamenti all’interno di un complesso edilizio, compreso tra le vie Poma e Scarsellini, che conta in totale 14 edifici per 450 appartamenti complessivi. Tecnici di Atc e agenti hanno controllato cortili e parti comuni, dove sono stati trovate biciclette e un motorino abbandonati che verranno rimossi, e i 14 appartamenti al momento sfitti.

Bussando alle porte gli agenti hanno infatti verificato la presenza una occupazione abusiva già presente (una delle 4 nel complesso) e per la quale gli occupanti erano già stati denunciati in precedenza.