Innovazione anche nei Comuni più piccoli: il Piemonte anticipa il Pnrr. E Poirino porta a casa un premio

"Sono quasi cento i progetti che partecipano in questa edizione, per un totale di circa 450 non solo nelle aree urbane, ma anche nelle zone più piccole e rurali - dice Michele Pianetta, vicepresidente di Anci Piemonte - e sui temi del green e del digitale abbiamo davvero anticipato i temi del Pnrr".



E c'è anche un po' di provincia di Torino, nell'ambito dei vincitori. Si tratta del Comune di Poirino, che si è aggiudicato uno dei premi speciali. Il primo premio però, con un contributo di 10 mila euro, è andato all'Unione Montana Valle Varaita per il progetto "INNOVA.raita", che prevede il recupero di alcuni uffici dell’Unione adibiti a spazi di co-working ed una revisione del modello di mobilità in chiave sostenibile grazie al rafforzamento del sistema di ciclabilità ed all’introduzione di nuove colonnine per la ricarica delle auto elettriche.

Secondo e terzo premio rispettivamente al Comune di Verbania (6.500 euro per il progetto "Verbania green anche sul lago", finalizzato all'adozione di una barca a propulsione elettrica per la promozione di un’attività di sensibilizzazione circa la tutela dell’ambiente e gli effetti dei cambiamenti climatici nell'area del Lago Maggiore) e all'Unione di Comuni Colline Di Langa E Del Barolo (3.500 euro al progetto "E-co.Log Piattaforme digitali per la sostenibilità della wine supply chain nel territorio UNESCO", per la sperimentazione di un innovativo modello logistico in grado di automatizzare attraverso una piattaforma tecnologica la gestione dei flussi e ridimensionare il congestionamento del traffico).

Alla municipalità di Castellar del Comune di Saluzzo il riconoscimento speciale messo a disposizione dalla Fondazione CRC di Cuneo (5.000 euro per il progetto "Sviluppo di comunità") mentre al Comune di Poirino è andato il premio BBBell, (24 mesi di connettività wireless e servizio cloud per il progetto "Una nuova idea di comunità energetica").