Guerra in Ucraina, Lo Russo: “Preoccupati per la popolazione civile e per le ripercussioni energetiche” [VIDEO]

Non nasconde la preoccupazione per quanto sta accadendo in queste ore in Ucraina il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. La guerra con la Russia preoccupa per due motivi: le sorti della popolazione civile e le conseguenze a livello energetico.

Ripercussioni a livello energetico

“Siamo molto preoccupati: l’escalation della violenza è preoccupante, sia per quanto riguarda l'incolumità della popolazione civile in Ucraina sia per quelle che saranno le ripercussioni che credo avremo come Europa ad esempio sul tema energetico”.

"Diplomazia riprenda suo lavoro"

Da qui l’invito del sindaco Lo Russo: “La diplomazia deve riprendere quanto prima il suo ruolo cercare di far scendere la tensione. Siamo vicini alla comunità Ucraina”. A Torino si stima che siano un migliaio gli ucraini presenti in città: l’ultimo censimento del 2021 parla di 985 persone, di cui 759 donne e 226 uomini.

Viale: "Illuminiamo la Mole con i colori dell'Ucraina"

Il capogruppo della lista civica per Torino, Silvio Viale, ha presentato un ordine del giorno che propone di illuminare la Mole Antonelliana con i colori blu e giallo dell'Ucraina. L'atto chiede inoltre al sindaco di organizzare al più presto una manifestazione in solidarietà del popolo ucraino. E la proposta è stata accettata, visto che questa sera, a partire dalle ore 19, la Mole sarà illuminata di giallo e azzurro.

Pd: "Sosteniamo ogni iniziativa per la pace"

Il Partito Democratico del Piemonte e tutti i circoli territoriali del Partito aderiranno alle manifestazioni e presìdi civici previsti a partire da oggi e nel fine settimana. "Il nostro impegno è di trasformare la mobilitazione contro l'invasione russa dell'Ucraina in un fatto di massa, per indicare la presenza di una tensione morale nel nostro paese, per significare la nostra vicinanza al popolo ucraino, ai tanti sfollati della capitale e delle altre città della nazione", ha dichiarato Paolo Furia, Segretario Regionale del PD. "Chiediamo all'Europa una reazione unita e determinata. Domani sera terremo la diretta facebook con Brando Benifei e Lia Quartapelle per commentare insieme gli sviluppi della guerra".

Coppa (Ascom): "Serve al più presto una soluzione pacifica"

Preoccupazione anche dal mondo del commercio: “In tempi difficili come quelli che stanno vivendo l’Europa e il nostro Paese a causa della pandemia, della crisi economica ed energetica, è necessario che si trovi al più presto una soluzione pacifica al conflitto - dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia - Per la ripresa socio-economica è fondamentale la stabilità dei rapporti internazionali”.