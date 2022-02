Via Stradella sta morendo, SOS dei commercianti al Comune: "Riaprite la via ai mezzi privati"

C'era una volta via Stradella . Potrebbe iniziare così la storia di una via tanto vissuta in passato quanto ormai abbandonata quasi da tutti. Via Stradella sta lentamente morendo, stretta dalla morsa di un cantiere enorme e di una viabilità che giorno dopo giorno ha "chiuso" la strada e isolato tanto i residenti quanto i commercianti.

Carmela Ventra: "Riaprite via Stradella"

Eppure, nonostante le difficoltà, non tutti hanno deciso di arrendersi. Di darla vinta al cantiere: sono i commercianti rimasti, quelli che da anni vivono via Stradella, animandola con i loro esercizi commerciali. Ed è tramite la coordinatrice della Commissione Lavoro della Circoscrizione 5 Carmela Ventra che i negozianti hanno deciso di far sentire la loro voce: "La nostra richiesta, avanzata in commissione all'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, è quella di riaprire al traffico privato non appena sarà concluso il sottopasso Potenza-Grosseto" spiega Ventra. "Una volta terminati i lavori, dopo un periodo breve di assestamento, vogliamo che venga riaperta in entrata e in uscita via Stradella, per non ghettizzare una via" conclude la coordinatrice, che ha richiesto anche maggiori fondi nel bilancio previsionale per il lavoro e il commercio. Al caso di via Stradella si è anche interessato Bruno Francavilla, coordinatore della seconda commissione.