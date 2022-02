Per la prima volta ospiti in una stagione dell’Unione Musicale, arrivano a Torino due giovani artisti di grande talento: la russa Anastasia Kobekina, definita dalla critica come "una delle più interessanti violoncelliste della nuova generazione" e il pianista svizzero, pupillo di András Schiff, Jean-Sélim Abdelmoula.



Il loro concerto di debutto li vede protagonisti sul palco del Teatro Vittoria di Torino domenica 27 febbraio 2022 - ore 16.30 per la serie Didomenica.