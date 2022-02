Collane in argento: la storia di un accessorio cult della bellezza femminile

Sono molti gli accessori di bellezza particolarmente apprezzati dall’universo femminile, perfetti per l’uso quotidiano o pensati per occasioni speciali, soprattutto se si tratta di prodotti di elevato valore. Tra gli oggetti che più regalano un look elegante e femminile ci sono senza dubbio le collane, un prodotto che ha antichissime origini storiche.

Da sempre utilizzate per esaltare lo charme delle donne, ancora oggi continuano a essere apprezzate dalle consumatrici di tutto il mondo. La collana fa le sue prime apparizioni addirittura nel periodo preistorico: numerosi scavi archeologici hanno messo in evidenza un suo utilizzo in tempi insospettabili, anche se ovviamente le forme e i materiali usati all'epoca erano decisamente differenti rispetto a quelli che vengono impiegati oggi.

Il segreto alla base del successo di questo accessorio è rimasto sempre lo stesso, ossia la ricerca di un prodotto semplice, ma che permettesse di distinguersi in modo unico. La varietà di prodotti che si possono trovare sul mercato moderno supera ogni più creativa fantasia.

Cenni storici sulle collane in argento

La voglia di adornarsi con prodotti di pregio ha origini che si perdono nella storia. Da sempre infatti uomini e donne hanno cercato accessori che dessero una certa personalità o status sociale. Nel periodo preistorico, prima ancora che si iniziassero a usare gli abiti per coprire il corpo, venivano spesso utilizzati come decorazioni oggetti quali denti di pesce, conchiglie o zanne provenienti da animali come i mammut.

Questi venivano lavorati e levigati per dar loro una forma attraente e poter abbellire quindi il corpo con elementi distintivi. Ad alcuni di essi venivano addirittura attribuiti particolari poteri, utili per combattere le forze del male. I gioielli rappresentavano quindi un mix perfetto di superstizione e ornamento, che è rimasto immutato per moltissimi anni.

Con il passare del tempo si è poi vissuta l’età dell’oro, dove i materiali venivano fusi per creare prodotti sempre più particolari e raffinati. Anche le tecniche di lavorazione sono costantemente migliorate: all’oro venivano infatti abbinate ceramiche e diverse tipologie di pietre, per abbellire ulteriormente le collane che venivano utilizzate ai tempi.

Oggi le tecniche di lavorazione sono altamente tecnologiche ed è incredibile pensare all’evoluzione che questi speciali prodotti hanno attraversato. I materiali di realizzazione sono diventati ancora più vari e le lavorazioni sono sempre più precise e minuziose. Ancora molto apprezzate dalle donne moderne sono ad esempio le collane in argento, oro giallo o oro rosa, indossate anche nella quotidianità o solo in occasione di particolari eventi.

Anche l’utilizzo delle pietre preziose è cambiato e il settore offre oggi una vastissima.

Collane argento: un prodotto sempre più apprezzato

Dopo l’oro, l’argento è senza dubbio uno dei materiali più apprezzati e utilizzati dai produttori di collane di tutto il mondo. È facilmente lavorabile e proprio grazie a questa sua caratteristica è possibile creare prodotti unici e dalle forme sempre più ricercate.

Non sempre viene utilizzato l’argento puro per la realizzazione dei gioielli: molto spesso viene infatti utilizzato il 925 millesimi, che a fronte di un ottimo livello qualitativo ha il vantaggio di minimizzare l’insorgenza di allergie da nichel.

Sono richieste dal mercato sia collane a filo, che catene di varie dimensioni e altre tipologie di lavorazioni e molto spesso alle collane sono affiancate anche diverse tipologie di pietre, da quelle meno preziose a quelle più pregiate e costose.

Le collane d’argento sono particolarmente apprezzate per via del loro costo, accessibile praticamente a chiunque. Ovviamente esistono collane d’argento più o meno costose e alcune hanno prezzi piuttosto elevati anche per via delle lavorazioni eseguite o per le gemme a cui sono abbinate. Molte altre però mantengono una linea semplice e permettono, a un costo accessibile, di fare un regalo di qualità e dallo stile unico a qualcuno a cui si tiene particolarmente.

I gioielli in argento sono molto spesso presi in considerazione anche dai più giovani alla ricerca di un regalo speciale per la persona amata: il vantaggio è quello di donare un prodotto di qualità e dall’alto impatto estetico, senza spendere una fortuna nell’acquisto.

Dove acquistare collane in argento o in oro

Le collane in argento si possono trovare nelle numerose gioiellerie situate praticamente in ogni città italiana, in ogni centro storico e in ogni centro commerciale. Grazie a internet e alla diffusione dell’e-commerce è sempre più facile riuscire a trovare questi prodotti anche online, senza la necessità di recarsi in un negozio fisico.

Brand italiani come Nomination sono tra i più gettonati dai consumatori, insieme agli altri marchi leader del settore che propongono al pubblico differenti collane in argento , dalle più diverse e originali forme e personalità.

Il mercato oggi riesce a offrire accessori di questo tipo per tutti i gusti, ma soprattutto per tutte le tasche. In ogni caso, è sempre meglio non scendere troppo a compromessi per quanto riguarda il prezzo, così da avere la garanzia di acquistare prodotti di qualità, che possano durare nel tempo e conservare il loro valore o anche, in alcuni casi, apprezzarsi.