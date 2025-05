eVISO entra nella community Double Bridge: insieme per valorizzare chi fa crescere l’impresa

PMI, valori, sostenibilità, persone al centro. Sono queste le parole chiave che guidano l’ingresso di eVISO nella community Double Bridge, la rete di imprese che pone il capitale umano al cuore di ogni strategia di crescita. Un passo naturale per eVISO, digital company saluzzese quotata su Euronext Growth Milan, che da anni costruisce il proprio vantaggio competitivo su un modello di impresa orientato al benessere delle persone e alla sostenibilità ambientale.

Double Bridge nasce per accompagnare le piccole e medie imprese nel cambiamento di paradigma richiesto da questo millennio. Un cambiamento profondo, che parte dalla consapevolezza che il futuro delle aziende si costruisce solo se si mettono le persone al centro.

«Nell’ultimo anno abbiamo lavorato su più fronti: welfare per i genitori, percorsi di crescita per i manager, nuovi strumenti per diffondere il valore della sostenibilità anche nella vita quotidiana dei nostri collaboratori e dei collaboratori delle aziende amiche. La partnership con Double Bridge ci permette di fare rete con chi condivide il nostro stesso orizzonte», racconta Davide Debernardi, Head of Training di eVISO.

Con una squadra giovane – di età media 35 anni – e un forte legame con le nuove generazioni, eVISO ha ottenuto nel 2024 l’Employer Branding Award nella categoria “Come conoscere, attrarre e trattenere i giovani in azienda”, ed è Ambassador dell’edizione 2025.

«Essere Ambassador degli EBA significa rafforzare l’impegno verso un ecosistema aziendale più sostenibile e innovativo, in cui inclusività, equità e benessere delle persone rappresentano valori fondamentali per la crescita delle imprese», sottolinea Lucia Fracassi, General Manager di eVISO.

A completare il percorso condiviso, eVISO ha lanciato una convenzione dedicata ai collaboratori delle aziende della community Double Bridge: l’Offerta Aziende EBA, che propone tariffe dedicate per la fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili e gas a ridotto impatto ambientale. Un’iniziativa che unisce risparmio e sostenibilità, portando direttamente nelle case dei dipendenti un valore concreto, in linea con le politiche di welfare aziendale più evolute. Per richiedere l’attivazione della convenzione basta scrivere a ufficiosales@eviso.it con oggetto “Convenzione EBA”, oppure chiamare il numero 01751953004.

“L’Employer Branding (l’insieme di iniziative agite e comunicate dalle aziende per attrarre e trattenere le persone chiave in azienda, ndr) è spesso considerato in chiave «utilitaristica»: un’azienda si definisce «brava a fare Employer Branding» quando è capace di presentarsi in modo accattivante, pur senza costituire una «best practice» in termini di people management. La missione di Double Bridge è promuovere una cultura di Employer Branding sano: le aziende che mettono le persone al centro fanno iniziative che favoriscono il benessere e la crescita dei loro collaboratori. Il nostro motto è: Employer Branding è People Management & People Management è Employer Branding” spiega Rossana Pellicioli, Community Manager di Double Bridge.

Per aiutare le imprese ad orientarsi in questo ambito, Double Bridge ha infatti sviluppato un modello che suddivide gli ambiti di azione finalizzati a migliorare il benessere dei propri collaboratori in 5 dimensioni:

Cultura Aziendale ed Engagement

Well-being

Attrazione dei talenti

Supporto alla crescita individuale

Diversity and inclusion

Su ognuna delle dimensioni dell’Employer Branding, l’Associazione organizza un Workshop di mezza giornata pensato appositamente per fornire indicazioni concrete su come valorizzare le proprie iniziative in quella specifica area. Il format dei workshop è basato su un sapiente mix di momenti di formazione, condivisione di best-practices e confronto tra aziende.

Il primo Workshop, dedicato al tema della Cultura Aziendale ed Engagement, si terrà martedì 13 maggio a Milano. Per maggiori informazioni, le aziende possono scrivere a: team@doublebridge.org.

Con Double Bridge, eVISO continua a costruire un modello d’impresa dove le persone fanno davvero la differenza.