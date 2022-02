Freddo in arrivo, ma sarà un altro weekend senza precipitazioni su Torino e provincia

Aria fredda in ingresso dall’’Europa orientale farà abbassare le temperature a partire da oggi, con oscillazioni del termometro anche nei giorni seguenti. Nonostante ciò le perturbazioni saranno ancora lontane dal Nordovest, che rimarrà a secco almeno per tutta la settimana prossima.

A Torino quindi avremo questa situazione: cielo in prevalenza sereno, aria per lo più molto secca con pericolo incendi. Temperature in calo domani, con probabili gelate notturne almeno fino a martedì mattina.

Oscillazioni del termometro, soprattutto di giorno con massime che varieranno tra i 10 e i 14 °C di lunedì in pianura, e minime invece che rimarranno più stabili attorno 0/2 °C. Venti deboli di direzione variabile.