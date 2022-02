Piazza Carducci è pronta: terminati i lavori sulla seconda esedra 

Lavori terminati come da programma in piazza Carducci . Nell’ultima settimana di febbraio è terminato l’intervento sulla seconda esedra di parcheggi, quella ovest.

Mancano solo più alcuni arresi urbani come panchine e rastrelliere porta bici, mentre sono già stati piantumati gli alberi.

“ Grande soddisfazione per il termine dei lavori secondo i tempi ” commenta il coordinatore Alberto Loi Carta .

Con il rifacimento della piazza il quartiere perde 70 parcheggi, ma l’area potrà essere utilizzata come uno spazio di aggregazione in cui organizzare eventi e manifestazioni a carattere sociale e commerciale, come una fiera del fumetto o un mercatino vintage.