Magliano-Velardo: "Settimo ha bisogno di un incremento dell'offerta sanitaria, non di vendita ai privati dell'Ospedale Civico"

"La scelta, che parrebbe confermata, di cedere ai privati l'Ospedale Civico di Settimo non ci sorprende, ma ci delude. Non è di questo che il territorio ha necessità. Chiedevamo come Moderati, piuttosto, che la struttura restasse pubblica e che fosse inserita tra i progetti del PNRR Sanità nella nostra Regione. A questo punto chiediamo credibili garanzie rispetto a un prossimo accreditamento e ci aspettiamo che il pubblico mantenga la possibilità di esercitare un ruolo di controllo e di intervento su un territorio, quello di Settimo e delle zone limitrofe, da tempo fortemente penalizzato dalle scelte e dagli investimenti regionali" lo affermano Silvio Magliano, Capogruppo dei Moderati in Consiglio Regionale e Coordinatore Provinciale e Pino Velardo, coordinatore dei Moderati a Settimo.