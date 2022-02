Al Museo Nazionale del Cinema un punto di raccolta per medicinali e materiali di primo soccorso per l’Ucraina

Il Museo Nazionale del Cinema di Torino ha tra i primi aderito alla raccolta di farmaci necessari per la popolazione ucraina, organizzata dell'associazione MIUFI "Made in Ucraine for Italy", diretta dall'attrice ucraina Oksana Filonenko e coordinata dal Consolato Generale Ucraino a Milano e e dall'Ambasciata dell'Ucraina a Roma.

"I centri con cui collaboriamo in Romania ci chiedono un aiuto straordinario per sostenere i profughi ucraini, in arrivo nei loro territori. Raccogliamo alimentari: pasta, riso, polenta, salsa di pomodoro, legumi in scatola, zucchero, merendine, marmellate, tonno, carne in scatola, e coperte. Chiedono materiale sanitario per gli ospedali di frontiera" fanno sapere dall'Arsenale della Pace di Torino.