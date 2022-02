Turismo e impresa a Expo Dubai per un Piemonte sempre più internazionale

Una “short story” racconta il Piemonte in tutte le sue eccellenze, dalle nuove tecnologie aerostazioni a quelle della tradizione enogastronomia e tessile. Apre oggi nel Padiglione Italia la mostra “Piemonte Design Attitude: the beauty of shopping the future” che rimarrà visibile al pubblico di Expo Dubai per tutta la “Piemonte Week”.

“Siamo la Regione dell’auto, ma anche dell’automotive e dello spazio - commenta l’assessore allo sport e all’internazionalizzazione, Fabrizio Ricca -. Abbiamo il lusso, siamo terra di design e di grandi marchi, tutto raccontato in una spazio piccolo, ma significativo. Un’opportunità per farci scoprire al ritorno in Italia”.

"L’idea del padiglione parte proprio dal Piemonte - aggiunge il direttore del Padiglione Italia, Andrea Marin -. All’interno si può davvero respirare l’aria di questa regione, presente con le sue grandi eccellenze”.

Una mostra trasversale con diverse teche contenenti grandi marchi e progetti del Piemonte: dalla penna Aurora, agli Azimut Yachts, dal rover della ExoMars alle riproduzioni di modellini di auto storiche come la Fiat Turbina del 1954. E ancora i gioielli di Manuel Vaccari e Carlo Barberis, le creazioni tessili realizzate dagli studenti del TAM di Biella con tessuti delle più importanti aziende locali, il celebre Sofà "Bocca" della Gufram di Barolo. Con un tuffo nel passato grazie alla macchina da scrivere Valentine Olivetti e la torcia Olimpica di Torino 2006.

Fanno sfondo le immagini del Teatro Regio di Torino ma anche le Cantine Ceretto di Alba e le risaie Vercellesi.

Ciepiemonte e VisitPiemonte: insieme come motore per le imprese e il turismo

La piccola esposizione racconta in modo concentrato e a 360 gradi che cos’è il Piemonte, che cosa ospita e come può attrarre turismo e business. L’allestimento è infatti il frutto della collaborazione tra il Ciepiemonte e VisitPiemonte. “Ciepiemonte è il punto di contatto tra Regione e il sistema produttivo Piemonte - spiega il presidente, Dario Peirone - qui rappresentate in tutte le sue eccellenze. Credo da qui potrà nascere una sinergia importante per muovere la capacità economica del nostro territorio. Siamo a Expo Dubai per strutturare la nostra presenza con le altre imprese”.

“Siamo qui a respirare aria piemontese - conclude il presidente di VisitPiemonte Beppe Carlevaris - ci riempie di orgoglio e fiducia. Qui c’è l’espressione di quello che la nostra regione sa esprimere. Questa nuova collaborazione con Ciepiemonte ci permette di guardare a nuove prospettive per le nostre aziende e il nostro turismo”.

L’esposizione nello spazio italiano dell’Esposizione Universale e la “Piemonte Week” che si concluderà il 4 marzo sono in realtà il culmine della presenza della Regione a Dubai nell'arco di circa sei mesi. In autunno è venuta per la fiera dello spazio, IAC, a gennaio per la kermesse dedicata al settore salute, Arabelf, e per “Gal food”, solo due settimane fa.

E' inoltre presente anche nel padiglione Italia, da cui sono già transitate oltre 1 milione di persone, con le riprese video realizzate dal regista Gabriele Salvatores sulla Reggia di Venaria, Lago Maggiore e Castello di Grinzane Cavour.

Le altre iniziative della "Piemonte Week"

Durante questa settimana si alterneranno altri momenti importanti come la “vestizione” dei grandi schermi dello Ski Dome con le immagini delle montagne del Piemonte che resteranno su per i prossimi tre mesi; nell’ambito degli Sport Days, la presentazione delle iniziative del Piemonte Regione Europea dello Sport 2022, insieme ad alcuni dei principali eventi sportivi come le ATP Finals, che si svolgeranno per la seconda stagione a novembre 2022; le Universiadi di Torino, in programma nel periodo invernale del 2025. E infine, incontri B2B che coinvolgeranno 16 aziende di Alta Gamma e 60 imprese dell'Arabia Saudita. Incontri che serviranno per consolidare future collaborazioni.

Non mancherà ovviamente l’eccellenza culinaria. Tra i prodotti d’eccellenza che si potranno gustare i menù a base di gorgonzola dopo del Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola e i dolci dei maestri pasticceri dell’Ascom Epat di Torino.

Per la vetrina di Dubai il Piemonte ha investito 440 mila euro per la sua presenza al Padiglione Italia e 300 mila euro per la promozione allo Ski Dome, ma ha un tetto massimo di spesa autorizzata di 2 milioni di euro.