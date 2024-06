Rimosso l’ex dehors del bar Pascià: via Nizza guadagna nuovi posti auto

Rimosso nella mattina di oggi, martedì 18 giugno, l’ex dehors del bar Pascià in via Nizza 342. Abbandonato dalla chiusura era diventato un riparo per senza tetto, soggetto a sporcizia e degrado.

“Aspettavamo da almeno cinque anni che fosse rimosso - spiega il coordinatore Alberto Loi Carta - Il bar venne chiuso nel 2018 per infiltrazioni malavitose ed era poi passato a una nuova gestione fino al fallimento".

“Sopra gravava una licenzia edilizia quindi siamo andati avanti parecchio per poter chiedere la rimozione. Essendo in via Nizza, angolo con una via privata, era senza illuminazione, era frequentata da senza tetto ed era diventato un vero e proprio vespasiano a cielo aperto”, ha aggiunto.

Stamattina la rimozione da parte degli operatori del Comune che hanno sgomberato anche vestiti e altri oggetti abbandonati dai senzatetto. L’ex bar continua a essere chiuso ma l’area di fronte ora tornerà ad essere adibita a parcheggio.

“Abbiamo finalmente guadagnato almeno due parcheggi” conclude il coordinatore.