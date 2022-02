Omicidio volontario Croce Verde, l'arrestato nega ogni accusa

È stato interrogato per 6 ore oggi in procura e ha negato ogni accusa Luigi Oste, il 62enne arrestato nell'indagine sull'omicidio di Maurizio Melis, il volontario della Croce Verde ucciso a Torino la sera del 31 ottobre scorso con colpo di pistola nella propria auto parcheggiata in zona Barriera di Milano.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Oste si era invaghito di una donna, Patrizia, barista in un locale nel quartiere, e si era convinto che Melis fosse un rivale.

Nei confronti dell'uomo il pm Chiara Canepa procede anche per stalking: rispetto a queste ipotesi, Oste avrebbe detto che non aveva "nessun motivo" di perseguitare Patrizia.