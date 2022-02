Dal MoMA a Camera, capolavori della fotografia moderna in mostra a Torino

Centro Italiano per la Fotografia presenta, per la prima volta in Italia, la mostra Capolavori della fotografia moderna 1900-1940. La collezione Thomas Walther del Museum of Modern Art, New York: a Torino dal 3 marzo al 26 giugno 2022, una straordinaria selezione di oltre 230 opere fotografiche della prima metà del XX secolo, capolavori assoluti della storia della fotografia realizzati dai grandi maestri dell’obiettivo.



Come i contemporanei Matisse, Picasso e Duchamp hanno saputo rivoluzionare i linguaggi delle arti plastiche, così gli autori in mostra hanno ridefinito i canoni della fotografia facendole assumere un ruolo assolutamente centrale nello sviluppo delle avanguardie di inizio secolo.

Accanto ad immagini iconiche di fotografi americani come Alfred Stieglitz, Paul Strand e Walker Evans ed europei come Karl Blossfeldt, Brassaï, Henri Cartier-Bresson e August Sander, la collezione Thomas Walther valorizza il ruolo centrale delle donne nella prima fotografia moderna, con opere di Berenice Abbott, Marianne Breslauer, Claude Cahun, Lore Feininger, Florence Henri, Tina Modotti e molte altre.



Mostra organizzata dal Museum of Modern Art, New York.

A cura di Sarah Hermanson Meister, ex curatrice del Dipartimento di Fotografia, The Museum of Modern Art, New York e Quentin Bajac, direttore del Jeu de Paume, Parigi con Jane Pierce, assistente alla ricerca, Carl Jacobs Foundation, The Museum of Modern Art, New York.

Coordinamento e sviluppo del progetto a CAMERA: Monica Poggi e Carlo Spinelli.