Due date per "Suspensiòn" della compagnia Nueveuno, uno degli spettacoli più attesi della stagione teatrale a Grugliasco

Si chiama Suspensión e a portarlo in scena è la compagnia madrilena Nueveuno: è lo spettacolo più atteso della stagione teatrale della Città di Grugliasco, curata da Associazione blucinQue in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo e Fondazione Piemonte dal Vivo.

In scena il 4 e 5 marzo al teatro Le Serre di Grugliasco, ha per protagonisti cinque uomini, ognuno diverso e al tempo stesso tutti uguali: sul palco mettono a nudo la loro identità, con lo scopo di parlare al cuore del pubblico. Si spingono, festeggiano, si guardano, lanciano coltelli contro la propria ombra, si confessano e si interrogano costantemente, pur crogiolandosi ognuno nella propria identità: dopotutto sono pur sempre cinque uomini. Suspensión ruota attorno al concetto di momento nel quale tutto può succedere, il momento di sospensione.

Lo spettacolo è il risultato di due anni di lavoro di una squadra di circensi e giocolieri eccezionali diretti da Jorge Silvestre. In due anni tutti i materiali a disposizione della compagnia, compresa la musica composta ad hoc durante la creazione da Vaz Oliver, sono stati asciugati, limati, cesellati e ridotti alla loro forma essenziale, per arrivare a uno spettacolo di circo contemporaneo nel quale la giocoleria, la drammaturgia del rischio, l’illusione e la nouvelle magie si mescolano per emozionare e far riflettere.

“Suspensión nasce dalla necessità di emozionare e comunicare attraverso il circo. Abbiamo cercato di coniugare l'abilità, la sorpresa e l'intrattenimento del circo con l'emozione e l'onestà del teatro sociale – spiega Direttore Artistico della compagnia -. È uno spettacolo in cui ci mostriamo in qualità di giocolieri, di compagnia di lavoro e di uomini. È uno spettacolo in cui scene di magia, giocoleria e lancio di coltelli viaggiano parallelamente a luci, musica e interviste alle nostre famiglie e alle persone a noi più vicine e care. Suspensión è quel momento in cui ci fermiamo a riflettere, quel momento che viene appena prima di prendere una decisione”.

INFO: Teatro Le Serre, Grugliasco, 4 e 5 marzo ore 21 - biglietti sono acquistabili online su Vivaticket o di persona presso la biglietteria di Fondazione Cirko Vertigo. Maggiori dettagli su www.cirkovertigo.com