Decina di bambini in piazza Di Vittorio per il carnevale nichelinese

Una bella domenica accompagnata dal sole ha permesso a decine di bambini nichelinesi (e non solo) di riempire piazza Di Vittorio per celebrare il carnevale. In un momento generale tanto delicato, con la guerra scoppiata in Ucraina, c'è stata qualche ora di allegria per i più piccoli, con maschere, dolci e soprattutto la ruota panoramica alta trenta metri che è stata l'attrazione più apprezzata.

I bambini si sono divertiti a farsi fotografare con i supereroi: da Spiderman a Rapunzel, da Capitan America a Cenerentola. "Momenti di spensieratezza e normalità, fondamentali soprattutto per i più piccoli, colpiti negli ultimi due anni in maniera violenta dalla pandemia", ha sottolineato il sindaco Giampiero Tolardo. "Il ritorno in piazza delle persone, il sorriso dei bambini, l’accensione della ruota panoramica e la premiazione delle vetrine dei commercianti: rivedere la nostra città in festa è sempre una grande emozione".

A Moncalieri, invece, con la cerimonia di investitura della nuova Lunetta, il sindaco Paolo Montagna ha consegnato le chiavi della Città ad Alice Tarabra, che porterà sorrisi e dolciumi ai bimbi per gli ultimi giorni del Carnevale 2022, che ha visto ancora una volta l'attiva partecipazione della Famija Moncalereisa.