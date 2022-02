Da tre mesi tombino "instabile" in corso Belgio, il Comune: "Lo sistemeremo"

Dopo oltre tre mesi di attesa, ad inizio marzo verrà finalmente sistemato il tombino transennato davanti alla farmacia Caruso di corso Belgio 180. A denunciare la mancata manutenzione la consigliera di Torino Bellissima Silvia Damilano, che tramite un’interpellanza ha sollecitato l’intervento dell’amministrazione.

“L'asfalto– ha spiegato l’esponente della minoranza – intorno al tombino sta cedendo. Davanti alla farmacia si formano code di persone, soprattutto anziani del quartiere, e nelle vicinanze c’è anche un attraversamento semaforico affollato”.

“Nella settimana dal 7 all’11 marzo – ha replicato l’assessore alla manutenzione Francesco Tresso - la squadra di pronto intervento della Circoscrizione 7 provvederà a sistemare il tombino”. “In attesa dell’esecuzione dei lavori è stata riposizionata la transenna per la messa in sicurezza” ha concluso.